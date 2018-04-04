«الإنذار المبكر» ينبّه: تقلبات جوية على «عسير والشرقية» حتى منتصف الليل

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نبه النِّظَام الآلي للإِنْذَار المبكر التابع للهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البيئة إِلَى تعرض منطقتي عسير والشرقية لموجة من التقلبات الجوية.

وأَوْضَحَ أن الحَالَة الجوية بدأت على عسير الساعة 17:00 من مساء الْيَوْم الأَرْبِعَاء، وتستمر حتى الساعة 22:00 ليلاً، وتَشْمَل: تنومة، بللسمر، بريم السليل، صمخ، الحبلة، أبها، والأجزاء المجاورة، حيث تهطل أَمْطَار رَعْدِيَّة متوسطة إِلَى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأَضَافَ الإِنْذَار المبكر أن الحَالَة الجوية بدأت على المِنْطَقَة الشرقية الساعة 12:00 وتستمر حتى الساعة 23:30 من ليل الْيَوْم الأَرْبِعَاء، بمَشِيئَة الله، وتَشْمَل: حفر الباطن، ومَدِينَة الملك خالد، والأجزاء المجاورة، حيث تهطل أَمْطَار رَعْدِيَّة متوسطة إِلَى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.