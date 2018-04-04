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4 أطعمة في بيتك تعالج «تضخم البروستاتا».. تعرّف عليها

4 أطعمة في بيتك تعالج «تضخم البروستاتا».. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

تضخم البروستاتا من الأمراض الشائعة بين الرجال خاصة مع تقدم السن، ومن أعراضها تدفق البول الضعيف والمتردد، التبول الليلي المتكرر وغيرها، ويمكن علاج تضخم البروستاتا بطرق طبيعية وأطعمة، ومن خلال “دلع جسمك” نتعرف على 5 أطعمة تساعدك في علاج تضخم البروستاتا، بحسب موقع “easy health options”.

الأفوكادو

من بين الأطعمة القليلة التي توفر كمية جيدة من بيتا سيتوستيرول، وهي مادة تساعد علي الحد من التهاب البروستاتا، ومن الأطعمة الأخرى التي تعتبر مصدر للبيا سيتوستيرول: الكزبرة، القرع، فول الصويا، بذرة القمح.

السلمون والأسماك الدهنية

هذه الأسماك الدهنية التي تشمل التونة، الرنجة، السردين والسلمون من أغنى مصادر الأحماض الدهنية “الأوميجا 3” والتي قد تؤدي لمشاكل في البروستات، وكذلك تحد من التهاب المسالك البولية، وكذلك توجد هذه الأحماض في بذور الكتان، بذور الشيا، الزعتر، الجوز، السبانخ.

الطماطم

تحتوي على الليكوبين وهو مركب يقلل من تضخم البروستاتا، ومن المصادر الأخرى لليكوبين: المشمش، البابايا، الجريب فروت، والبطيخ.

الخضروات خاصة البروكلي

تساعد في الحد من التهاب البروستاتا، وكذلك القرنبيط، الكرنب، الفجل.

 

 

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