أمطار غزيرة على حائل مصحوبة بحبات «البرد».. و«المدني» يحذر (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

هطلت أَمْطَار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، الْيَوْم الأَرْبِعَاء، على مِنْطَقَة حائل، حيث شَمِلَت جميع محافظات وقرى المِنْطَقَة، وسالت على إِثْرها الأودية والشعاب.

كما انتشرت حبات البرد على طريق العميم بالقرب من مَدِينَة جبة؛ حيث شهدت مَدِينَة حائل، والقرى التابعة لها تساقط زخات كبيرة من (البرد).

بدوره، حَذَّرَ الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة حائل من الاقتراب من أمَاكِن جريان السيول والأودية، أو عبور الأودية عند جريانها تَزَامُناً مع مَا تشهده مَدِينَة حائل وضواحيها من هطول أَمْطَار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المَدَنِيّ بحائل المقدم نافع الحربي الجميع لتوخي الحيطة واتباع السبل الآمنة عند هطول الأَمْطَار، وتجنب عبور الأودية عند جريانها، مُنَبِّهاً إِلَى خطورة مجاورة مَنَاطِق تجمعات المياه لتفادي حالات الغرق، داعياً الله أن يحفظ الجميع، وأن يجعلها أَمْطَار خير وبركة.