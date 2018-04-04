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الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة السيارات الحديثة بحفر الباطن

الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة السيارات الحديثة بحفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَت شرطة المِنْطَقَة الشرقية من ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات الحديثة والمستأجرة بمحافظة حفر الباطن.

وفي التفاصيل، أَوْضَحَ المتحدث الرسمي لشرطة المِنْطَقَة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه بِفَضْل من الله وتوفيقه تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة حفر الباطن من القبض على 5 متهمين إِثْر تلقي عدد من البلاغات مُؤخَّراً عن تعرض مركبات حديثة الصنع وأخرى مستأجرة للسرقة بأوقات متفرقة بالمحافظة، حيث بَاشَر المختصون بالشرطة إِجْرَاءَات جمع الاستدلالات اللازمة لتلك البلاغات فِي حينها.

وأَضَافَ الرقيطي أن المتابعة الأمنية أَسْفَرَت ولله الحمد عن التوصل للمتهمين فِي سرقة تلك المركبات والقبض عليهم، وجميعهم مواطنون باستثناء أحدهم يحمل هوية مؤقتة وهم فِي العقد الثالث والرابع من العمر، كما تبين تورطهم بسرقة عدد من المركبات بمحافظة حفر الباطن، وتحريف وتزوير وثائقها الرسمية، وجرى إيقافهم تَمْهِيداً لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العَامَّة بالمحافظة.

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