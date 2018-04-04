شاهد.. «بللحمر» عسير تتحول للوحة بيضاء جراء زخات البرد‎

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بعد الأَمْطَار التي هطلت على مِنْطَقَة عسير بالأمس، وحبات البرد التي غطت الجبال والوديان، وخَاصَّة جبال وطرق قرى بللحمر الواقعة بوادي آل حسين وآل عمر ومركز بللسمر حلة بيضاء، أَظْهَرَت مجموعة من الصور التي التُقطت من الجو، عَدَداً من الأمَاكِن بمِنْطَقَة عسير وهي فِي أبهى حُلة، تاركة لوحة فنية طبيعية لم يتدخل فِي صنعها أحد من البشر.

وعكس الفيديو والصور التي وثقها المصور الفوتوغرافي أحمد حاضر، مدى جمال مركز تهامة بللسمر، وبللحمر التابع لمحافظة محايل عسير، وعدد من القرى التابعة له بعدما كساها البرد، وأصبحت تُرى من الجو بيضاء اللون تَمَاماً.