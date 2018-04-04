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«البيئة» ترفع الحظر عن استيراد «الفراولة والفلفل» من مصر

«البيئة» ترفع الحظر عن استيراد «الفراولة والفلفل» من مصر
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تواصل – واس:

رفعت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة الْحَظْر الذي فرضته على استيراد عن الفراولة والفلفل الطازجة من جمهورية مصر العَرَبِيّة.

وأَوْضَحَ وكيل الوَزَارَة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان أن رفع الْحَظْر جاء بعد التأكد من خلو الواردات المِصْرِيّة الزِرَاعِيّة المصدرة للمَمْلَكَة من متبقيات المبيدات، وعدم استخدام مبيدات محظورة دَوْلِيّاً من خلال تطبيق إِجْرَاءَات والآليات صممت خصيصاً للمحاصيل المحظورة والتي تم تطبيقها من جمهورية مصر العَرَبِيّة على المزارعين والمصدرين.

وأَوْضَحَ الدكتور البطشان أن الوَزَارَة تقوم بفحص جميع الواردات الزِرَاعِيّة من جميع دول العالم المسموح بالاستيراد منها للمَمْلَكَة، وَذَلِكَ لِضَمَانِ سلامتها وخلوها من الآفات الزِرَاعِيّة ومتبقيات المبيدات، وعدم استخدام مبيدات محظورة دَوْلِيّاً، وذلك انطلاقاً من مَسْؤُوليتها فِي تأمين الغذاء الصِحِّيّ الآمن لجميع الموطنين والمقيمين فِي المَمْلَكَة.

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