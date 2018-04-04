إحالة ملف قضية «معنفة أبها» للنيابة العامة

تواصل – فريق التحرير:

في تطور جديد لقضية ‘‘معنفة أبها‘‘ أكدت إمارة مِنْطَقَة عسير، وفرع وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة بالمِنْطَقَة، أن القضية أُحِيلَت للنيابة العَامَّة وجهات مختصة أُخْرَى؛ لتتولى التحقيق فِي جميع ملابسات القضية.

وقَالَت الإمارة ووزارة العمل الْيَوْم (الأَرْبِعَاء)، فِي بيان مشترك لهما، إن نتائج التحقيق فِي قضية تعرض امْرَأَة فِي مَدِينَة أبها للتعنيف من قبل زوجها، ستعلن فِي وقت لاحق.

وأَضَافَ البيان أن إحَالَة القضية للنيابة جاء بعد إثبات التقارير الطبية عدم تعرض المرأة للعنف، وهي النَتِيجَة التي تَوَصَّلَت لها الحماية الاجْتِمَاعِيّة والجهات الأمنية.