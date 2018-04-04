البيت الأبيض يُدين هجوم ميليشيا الحوثي على ناقلة نفط سعودية

تواصل- فريق التحرير:

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من محاولة الحوثيين تصعيد الحرب في اليمن عبر استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر قبل يومين.

وقال البيت الأبيض إن واشنطن تُعرب عن قلقها من محاولة الحوثيين تصعيد الحرب في اليمن، موضحا أن ميليشيا الحوثي تهدد الملاحة العالمية بشكل علني متهمًا النظام الإيراني بمحاولة إطالة الحرب في اليمن عبر دعم الحوثيين.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي كشف في وقت سابق أنه تم إفشال الهجوم الذي شنته الميليشيا الحوثية الإيرانية على ناقلة النفط السعودية لكنها تعرضت لإصابات طفيفة.