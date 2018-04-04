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وزير التعليم يكشف أسباب انتشار «الجرب» بمدارس مكة

وزير التعليم يكشف أسباب انتشار «الجرب» بمدارس مكة
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تواصل – مكة المكرمة:

كشف وزير التعليم أحمد العيسى، أسبابَ انتشار مرض الجرب في بعض مدارس مكة، مرجعاً ذلك إلى نقص الاشتراطات الصحية في الأحياء العشوائية.

وأكد الوزير أن المرض انتقل إلى الطلاب بسبب مخالطتهم لزملائهم في المدرسة، وأكد أنه لا نية لتقديم الاختبارات في مكة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة مع الإعلاميين بمدرسة الحكم بن هشام أثناء جولته التفقدية في عدد من المدارس.

وقال “العيسى”: المرض سريع الانتشار ولا يؤدي إلى الوفاة وقد توفرت له جميع الأدوية والعلاجات من حبوب أو دهانات.

وأضاف: المرض لم ينتشر بسبب تكدس الطلاب في المدارس، واتخذنا تدابير احترازية من أهمها متابعة هذا المرض من جميع النواحي وتوفير العلاج لكل الطلاب في المدارس للحد من انتشاره.

وأردف: سيتم تعليق الدراسة في المدارس التي تظهر فيها حالات كثيرة لمدة تتراوح من أربعة إلى خمسة أيام وإذا وصلت نسبة المرض بين الطلاب إلى ما بين 5% إلى 6% فإنه يتم تعليق الدراسة في المدرسة، وسيتم تدريب المرشدين الصحيين في المدارس بدءاً من مساء هذا اليوم مع تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب.

وتابع: علاج الطلاب في المدارس أفضل رغم أن هناك مدارس ستتأثر بسبب التعليق ولكن عند عودتهم سيكونون مستعدين للاختبارات النهائية.

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