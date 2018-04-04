«التعليم» تحدد موعد بدء امتحانات التسريع

حددت وزارة التعليم يوم الأحد 6 شعبان 1439هـ موعداً لبدء امتحانات التسريع للطلاب والطالبات الذين أبدوا تفوقاً غير عادي للانتقال من صفوفهم الدراسية إلى صفوف أعلى، على أن تقوم لجنة نظام التسريع في كل إدارة تعليمية بالإشراف على تطبيق ومتابعة سير الامتحانات.

ويقوم كل مدير إدارة أو رئيس قسم الاختبارات للبنين أو البنات في 9 /8 /1439هـ بتجميع بطاقات الإجابة مباشرة، ووضعها في خمس مظاريف للمرحلة الابتدائية، وستة مظاريف للمرحلة المتوسطة حسب المواد دون مسحها إلكترونياً، وترسل في اليوم نفسه إلى الإدارة العامة للاختبارات والقبول (بنين وبنات) عن طريق البريد السعودي الممتاز، وتزود الإدارة العامة للاختبارات للبنين والبنات بمعلومات التواصل للمنسق المسؤول عن الإرسال.