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تمديد تكليف ناصر الدوسري مديرًا عامًّا لـ«صحة الرياض»

تمديد تكليف ناصر الدوسري مديرًا عامًّا لـ«صحة الرياض»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتمديد تكليف الدكتور ناصر بن فالح الدوسري مديراً عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وأعرب الدكتور الدوسري عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة، ونائبيه على هذه الثقة الغالية ودعمهم لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية في منطقة الرياض وبما ينعكس على تجويد الخدمة للمستفيدين.

ووعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالمساهمة في دعم وتطوير الخدمات الصحية بما يحقق رضا المستفيدين.

ونوه د. الدوسري بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، معرباً عن أمنياته بأن يكون عند حسن ظن الجميع.

سائلاً العلي القدير أن يعينه على هذه المسؤولية ويبذل كل ما يستطيع لخدمة هذا البلد ومواطنيه.

 

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