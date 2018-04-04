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«الطيران المدني»: 70% نسبة رضا المسافرين عن مطارات الرياض وجدة والدمام

«الطيران المدني»: 70% نسبة رضا المسافرين عن مطارات الرياض وجدة والدمام
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تواصل – واس:

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر مارس الماضي بشأن رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام).

وأشارت الإحصائية التي أصدرتها الهيئة وشارك فيها أكثر من نصف مليون مسافر، إلى ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في المطارات الدولية الثلاثة، وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر مارس 70%.

واشترك في هذا الاستطلاع ما يزيد عن 556 ألف مسافر، وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي 74%، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 61%، في حين بلغت النسبة في مطار الملك فهد الدولي 71%.

وتقوم الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بإصدار التقارير الشهرية لمستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الجودة وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة للمسافرين، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة وبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على الأصعدة والمجالات كافة.

 

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