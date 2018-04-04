خادم الحرمين يستقبل عدداً من الأمراء ومفتي المملكة (صور)

تواصل- فريق التحرير:

استقبل خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، الیوم الأربعاء، بقصر الیمامة في الرياض عدداً من الأمراء، ومفتي عام المملكة وعدد من المشايخ والعلماء، وجمعاً من المواطنین، الذين قدموا للسلام علیه.

حضر الاستقبال الأمیر تركي الفیصل، وأمیر منطقة الرياض الأمیر فیصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمیر سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمیر خالد بن سعد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمین الشريفین الأمیر خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمیر متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

كما حضر الاستقبال الأمیر تركي بن سعود بن عبدالعزيز، والأمیر مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمیر الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عیاف، والأمیر خالد بن ثنیان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمیر بندر بن سعود بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمیر بندر بن خالد الفیصل وعدد من الأمراء.