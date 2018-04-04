2.9 % نسبة الإعاقة «بالغة الصعوبة» بين المواطنين.. الرياض في الصدارة

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، خلال المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل برعاية خادم الحرمين، أن نسبة انتشار الإعاقة ذات الصعوبة البالغة بين السكان السعوديين بلغت 2.9% للعام 2017.

وأوضحت الهيئة أنَّ الذين يعانون من صعوبات الرؤية البصرية من أكثر المشكلات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة، إذ بلغت نسبتهم (46,02%) وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%67,8)، الشديدة (%28,5)، البالغة (%3,7).

وأشارت إلى أن أكثر الصعوبات انتشارًا لدى السكان السعوديين ذوي الإعاقة ممن لديه صعوبات متعددة هي الصعوبات الحركية؛ حيث بلغت نسبة الذين يعانون منها (%29,13) من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة لمن لديه صعوبات متعددة وتتوزع درجة شدتها الخفيفة (%54,07)، الشديدة (%29,22)، البالغة (%16,71) .

ووفقًا لنتائج المسح تعتبر منطقة الرياض الأعلى في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق، وبلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها (25,13%) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة.

بينما تعدّ منطقة نجران هي المنطقة الأقل في وجود السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها من بين جميع المناطق، حيث بلغت نسبة السكان السعوديين ذوي الإعاقة فيها (%0,87) من إجمالي السكان السعوديين ذوي الإعاقة.

يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء شاركت في المعرض الدولي الرابع لمستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بجناح استعرض أبرز نتائج مسح ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين، وشاركت الهيئة كذلك بإلقاء محاضرة تعريفية عن مسح الأفراد ذوي الإعاقة بين السكان السعوديين قدمها عبدالله الدعفس من إدارة الإحصاءات السكانية والحيوية، كما شاركت الهيئة ضمن ورشة عمل السجل الوطني للإعاقة.