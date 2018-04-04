«مُعنفة أبها»: القضية أساءت لأهلي وزوجي.. ولن أترك حقي

تواصل – متابعات:

كشفت مصادر مطلعة، عن تحويل القضية التي اشتهرت إعلامياً باسم “معنفة أبها”، إلى النيابة العامة، لكشف ملابساتها ومعرفة مصدر المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”العربية”، أن الفتاة نفت حدوث أي شيء لها، وحضرت إلى قسم الحماية بمنطقة عسير رفقة زوجها أمس (الثلاثاء)، وتم التأكد من سلامتها.

وبينت المصادر أن الفتاة تبلغ (25 عامًا)، وهي متزوجة منذ شهور وأكدت أنه لا توجد مشاكل في حياتها الزوجية، لافتة إلى أن الفتاة أكدت أنها لن تتخلى عن حقها، حيث إن القضية المثارة سببت لها أذي كبيراً وضرراً لها ولأسرتها وأسرة زوجها.

في المقابل، أكدت المصادر أن السيدة المبلِّغة عن الواقعة لا تزال ترفض الحضور حتى الآن رغم توجيه عدة استدعاءات لها لمتابعة البلاغ.