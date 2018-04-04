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تفاصيل جديدة عن مهاجمة مقر «يوتيوب»

تفاصيل جديدة عن مهاجمة مقر «يوتيوب»
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن المُشتبه في تنفيذها الهجوم المسلح على مقر شركة “يوتيوب” بمدينة “سان برونو”، تُدعى “نسیم نجفی أقدم” وتبلغ من العمر 39 عامًا.

وذكرت قناة “CNBC” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين، أن “أقدم” استخدمت خلال الهجوم المسلّح، أمس الثلاثاء، مسدّسًا من عيار 9 ملم.

وأشارت القناة أن الحادث ليس هجومًا إرهابيًّا، وفق اعتقاد السلطات الأمريكية المعنية.

بدورها، قالت قناة “NBC Bay Area” إن “أقدم” نشرت عام 2017 فيديو عبر حسابها على “يوتيوب” واتّهمت فيه الأخيرة بممارسة التمييز ضدها من خلال فلترة (تصفية) فيديوهاتها.

كما أشارت تقارير إعلامية أخرى أن السلطات تدرس احتمال وجود علاقة بين “أقدم” وأحد المصابين في الهجوم.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تمت إحاطته بشأن الحادث، وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر “صلواتنا مع كل المعنيين”.

وأمس، أكدت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن منفذة الهجوم داخل مقر “يوتيوب” في “سان برونو” تسببت بإصابة 4 أشخاص قبل أن تقدم على الانتحار.

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