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شقراء.. «تناثر الزجاج» يُجبر متوسطة وثانوية بنات على تعليق الدراسة

شقراء.. «تناثر الزجاج» يُجبر متوسطة وثانوية بنات على تعليق الدراسة
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تواصل – شقراء:

علّقت قائدة مدرسة الداهنة المتوسطة والثانوية في شقراء، الدراسةَ بسبب وقوع الحواجز الزجاجية وتناثر الزجاج في ممرات المدرسة، ودخول مياه الأمطار إلى الممرات وقربها من أسلاك المكيّفات المثبتة في الحاجز الزجاجي.

واكتشفت قائدة المدرسة عند حضورها، صباح اليوم، للدوام أن الزجاج متناثر في ممرات المدرسة بسبب سقوط الحواجز الزجاجية من مواقعها نتيجة الرياح والأمطار التي هطلت أمس على المنطقة.

وعلى الفور وجّهت حارس المدرسة بإشعار أولياء الأمور بأن المدرسة تحت الصيانة نتيجة الأضرار التي سبّبتها الأمطار المصحوبة برياح شديدة.

 

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