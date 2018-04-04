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لراغبي شراء عقار أو الاستثمار في تركيا.. 6 إرشادات من سفارة المملكة

لراغبي شراء عقار أو الاستثمار في تركيا.. 6 إرشادات من سفارة المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة بدولة تركيا، بياناً إعلامياً قدمت فيه عدداً من الإرشادات والنصائح للمواطنين الراغبين في شراء عقار أو الاستثمار في جمهورية تركيا الشقيقة وفقا للبيان.

وعبَّرت السفارة عن أملها ألا يتردد مواطني المملكة في التواصل مع السفارة بالعاصمة “أنقرة” أو القنصلية العامة في إسطنبول لأية مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات المطلوبة لنظام التمليك في تركيا.

وجاءت الإرشادات كالآتي:

  1. أهمية الاستعانة بمحامٍ معتمد قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد.
  2. ضرورة كتابة عقد عند الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب العدل.
  3. أهمية أن تكون لغة العقد اللغة الرسمية للبلد الموثق فيه العقد حتى تسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري.
  4. أهمية استخدام الضمان البنكي عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد، وعدم تحويل كامل المبلغ.
  5. أهمية أن يكون الحساب البنكي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد باسم الشركة المشترى منها أو المتعاقد معها المالك.
  6. أهمية مراجعة الملحقية التجارية للملكة، في إسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلد المضيف.

 

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