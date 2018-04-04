لراغبي شراء عقار أو الاستثمار في تركيا.. 6 إرشادات من سفارة المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة بدولة تركيا، بياناً إعلامياً قدمت فيه عدداً من الإرشادات والنصائح للمواطنين الراغبين في شراء عقار أو الاستثمار في جمهورية تركيا الشقيقة وفقا للبيان.

وعبَّرت السفارة عن أملها ألا يتردد مواطني المملكة في التواصل مع السفارة بالعاصمة “أنقرة” أو القنصلية العامة في إسطنبول لأية مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات المطلوبة لنظام التمليك في تركيا.

وجاءت الإرشادات كالآتي: