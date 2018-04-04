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أبها.. تنفيذ حكم القصاص ضد سوداني قتل مواطنًا

أبها.. تنفيذ حكم القصاص ضد سوداني قتل مواطنًا
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تواصل- واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى )، وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

وأقدم محمد عبدالباقي الإمام علي – سوداني الجنسية – على قتل أحمد بن علي بن سليمان الربعي – سعودي الجنسية – وذلك بضربه على مؤخرة الرأس بآلة حادة ما أدى لوفاته بسبب خلافات سابقة.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصر من ورثة القتيل رشده واتفاقه مع بقية الورثة على استيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصر من ورثة القتيل ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني (محمد عبدالباقي الإمام علي – سوداني الجنسية) اليوم الأربعاء الموافق 18 /7 /1439هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.

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