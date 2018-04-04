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صدمة.. فأر ميت داخل عبوة كوكاكولا (فيديو)

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تواصل- وكالات:

عثر شاب في الأرجنتين على فأر ميت داخل عبوة كوكاكولا، وذلك بعد أن شك بوجود جسم غريب أسفل العبوة.

وفي الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، يظهر دييغو بيريا، وهو يسكب الكولا من العبوة، لمعرفة ما الذي يسبح بداخلها، قبل أن يفاجأ بوجود فأر ميت، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلّق بيريا بالقول: “حسناً، كل هذه الشعيرات الصغيرة من هذا الفأر.. يجب عليكم التوقف عن شرب الكوكاكولا بعد الآن”.

وأثار هذا الفيديو شعوراً بالاشمئزاز بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق أحدهم بالقول: “هذه هي المرة الثانية التي أشاهد فيها فيديو لفأر يخرج من عبوة الكوكاكولا، فما الذي يجري؟”.

وحظي الفيديو بانتشار واسع منذ نشره للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده أكثر من مليون شخص خلال يومين فقط، في حين لم تعلق شركة كوكا كولا حتى الآن على هذه المشاهد.

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