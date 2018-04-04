عادات غذائية خاطئة خلال فترات العمل.. احذروها

تواصل- وكالات:

عادة ما تتسبب الفترات المتباعدة بين وجبات الطعام في هجمات الجوع الشديدة والشراهة للطعام، الأمر الذي يدفع المرء في لحظة ما لتناول أية أطعمة، قد تكون غير صحية، أو يجعله يتناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

ويحدث ذلك بصفة خاصة للأشخاص الذين يعملون لفترات طويلة على مدار اليوم، حيث تتباعد الفترات الزمنية بين الوجبات التي يتناولونها، ما يؤدي إلى إقبالهم على الطعام بشراهة في لحظة ما، ومن ثم يتناولون أطعمة غير صحية أو يتناولون كميات كبيرة للغاية من الطعام مرة واحدة، أو ربما يحدث الأمران معاً، مما يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة من بينها مثلا البدانة.

وللحيلولة دون ذلك، أوصت رابطة المزارعين البافارية بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا من يعملون لفترات عمل طويلة بإدراج وجبات بينية ثابتة، بحيث يتم تناولها على فترات متساوية خلال اليوم، وذلك بدلاً من اللجوء إلى تناول أطعمة غير صحية بشكل عشوائي مثل الحلويات.

وأوضحت الرابطة أن الفاكهة والخضروات والزبادي تتناسب بشكل كبير مع هذا الغرض.