البورصة السعودية الأفضل خليجياً خلال مارس

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أكد تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول، أن أداء السوق السعودية كان الأفضل خليجياً خلال مارس 2018.

وشهد مؤشر «تداول» نمواً بلغت نسبته 6.1%، في مقابل تراجعات بين 1 و4.6% في أسواق الخليج الأخرى، أي إن السوق السعودية كانت الصاعدة الوحيدة خليجياً على خلفية الحماس الذي انتاب المستثمرين بدافع من قيام مؤشر «فوتسي» بترقية السوق السعودية.

وشهد الشهر الماضي تزايد العمليات الشرائية للأسهم الرئيسية ذات القيمة السوقية المرتفعة التي قد تحظى بضمها لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الثانوية.

ووفقاً لشركة «فوتسي راسيل»، يتوقع أن تبلغ قيمة التدفقات المرتقبة حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي من الصناديق الخاملة بعد انضمام السوق إلى المؤشر في العام 2019، كما يتوقع أن تحصل المملكة على تدفقات أعلى من رأس المال بمجرد أن يتم رفع الحد الأدنى لتملك الأجانب تدريجياً بالتوافق مع الإجراءات المتبعة في الدول الخليجية المجاورة، حسب “الشرق الأوسط”.