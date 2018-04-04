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«المفتي» عن ملخصات المناهج الدراسية: غش مذموم يخرّج أجيالا جاهلة

«المفتي» عن ملخصات المناهج الدراسية: غش مذموم يخرّج أجيالا جاهلة
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تواصل – الرياض:

أكد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن التساهل في تحديد أجزاء من المناهج الدراسية للطلاب وإعطائهم الملخصات التي تتضمن أسئلة الاختبارات رغبة في كسب ود الإدارة ومُلاك المدارس، هو نوع من الغش المذموم والخاطئ ويخرّج أجيالاً جاهلة بلا علم أو فهم أو معرفة.

جاء ذلك خلال رد المفتي ضمن حلقة برنامج “فتاوى” التي عُرضت أمس على القناة السعودية الأولى بخصوص الغش المذموم وحكم الشهادة الجامعية إذا بُنيت على الغش؟

وقال المفتي: هذا السلوك من الغش المذموم والخاطئ، يخرّج أجيالاً جاهلة بلا علم أو فهم أو معرفة،  ويجب أن تكون الاختبارات أداة حقيقية ومقياساً صحيحاً لكشف مدى الاستيعاب والتحصيل الدراسي للطلاب في المناهج والمقررات التي درسوها.

وقال “آل الشيخ”: الغش المذموم غش الطلاب في الامتحانات؛ وأن يغش المعلم طلابه ويعلمهم الأجوبة ويدرّسها لهم ثم يأتون وقد تزوّدوا بما سيُلقى عليهم وهم لا يفهمون شيئاً! وإنما علّمهم أشياءً خاصة وقليلة كي يجيبوا عنها وينجحهم إرضاءً لرغبة إدارة المدرسة ومُلاكها.

وأضاف: “هذا خطأ يا إخواني، الغش خطأ؛ لأن الطالب إذا تخرّج وبدأ العمل والوظيفة قد يفشل ويفقد قدرته على القيام بها وبمسؤولياتها؛ لأنه ليس لديه علم. وطالب بأن تكون الامتحانات مقياساً صحيحاً يُنبئ عن الفهم والذكاء”.

وتابع: أمّا أن نعلّم الطلاب الأجوبة ونذكّرهم بها ثم ينجحون نجاحاً بهذا الشكل، فهذا خطأ.

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