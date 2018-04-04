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بماذا نصح «كفاءة الطاقة» المستهلكين قبل شراء الأجهزة الكهربائية؟

بماذا نصح «كفاءة الطاقة» المستهلكين قبل شراء الأجهزة الكهربائية؟
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تواصل- متابعات:

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بقراءة “بطاقة الكفاءة” قبل شراء أجهزة التكييف، وفهم معانيها ومدلولاتها؛ حيث تحتوي على معلومات مفيدة للمستهلك، ما يعينه على اتخاذ قرار شراء الجهاز المناسب والأوفر في استهلاك الطاقة.

وتهدف البطاقة، التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى أن تكون أحد أبرز أساليب المفاضلة بين أجهزة التكييف المعروضة في منافذ البيع، وبحسب الحملة، فإن التوفير الحاصل بين نجمة وأخرى قد يتعدى 10%.

وتتضمن بطاقة الكفاءة تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط/ ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (وحدات حرارية)، ورمز التحقق QR.

وقال المركز السعودي: يجب على المستهلك البحث عن الأجهزة الموفرة قبل البحث عن القيمة المادية والأقل سعراً، لأن الجهاز يشترى مرة واحدة، في حين يتم سداد قيمة الاستهلاك شهرياً.

ويمكن التعرُّف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك من خلال موقع حملة “لتبقى”من هنا

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