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نجران.. تغيير صمام طارئ ينقذ حياة مواطن تعرَّض لـ «ذبحة صدرية»

نجران.. تغيير صمام طارئ ينقذ حياة مواطن تعرَّض لـ «ذبحة صدرية»
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن الأطباء في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران من إجراء عملية قلب مفتوح إسعافية ناجحة لمريض في العقد الرابع تعرض لذبحة صدرية مع صعوبة في التنفس.

وقالت صحة نجران: إن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من صعوبة التنفس نتيجة تراكم السوائل في الرئة والتهاب جرثومي في الدم وفي حالة صدمة قلبية، بالإضافة لكون المريض يحمل وزناً زائداً وصعوبة في الحركة، ويعاني من فشل كلوي مزمن، وحيث تم نقله بشكل عاجل إلى مركز القلب وبدأت معالجته بالأدوية الدعامة للقلب ووضع على جهاز التنفس الصناعي.

وأضافت الصحة أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أتضح أنه يعاني من ارتجاع شديد وحاد في الصمام الأورطي نتيجة التهاب ميكروبي علي الصمام وتكون كتلة التهابية حجمها 1.4 سم وتسببت في حدوث جلطة مهاجرة إلى إحدى الشرايين التاجية وضعف بعضلة القلب، وقد أدخل المريض لغرفة العمليات وتم إجراء عملية إسعافية متقدمة وعالية الخطورة استغرقت 5 ساعات، تم خلالها إزالة الكتلة الجرثومية وتغيير الصمام الأورطي بنجاح وعودة القلب لوضعه الطبيعي، والمريض الآن بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية التأهيلية اللازمة.

 

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