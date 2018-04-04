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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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رويترز: تأجيل القمة «الخليجية الأمريكية»

رويترز: تأجيل القمة «الخليجية الأمريكية»
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تواصل – وكالات:

قال خمسة مسؤولين أمريكيين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستؤجل حتى سبتمبر المقبل قمة مع زعماء دول الخليج العربية كان من المزمع عقدها هذا الربيع وسط استمرار الأزمة القطرية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن  اثنين من المسؤولين أن قرار تأجيل قمة مايو مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست يعكس جدولاً دبلوماسياً مزدحماً، وحقيقة أن الرئيس ترامب بلا وزير للخارجية لحين تأكيد مجلس الشيوخ تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الحالي مايك بومبيو في المنصب.

فيما قال مسؤول أمريكي ، اشترط عدم نشر اسمه تعليقاً على التأجيل :”هذا قرارنا بشكل كامل”. وأضاف :”لدينا جدول مزدحم للغاية في مايو” ، مشيراً إلى أن ترامب قد يقابل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الشهر المقبل وإلى أنه لم يتم حتى الآن التصديق على تعيين بومبيو خلفا لريكس تيلرسون. وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن التأخير لا يرتبط بالتوتر بشأن قطر.

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