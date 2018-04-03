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«صحة جدة» تنفي انتشار الجرب بمدارس المحافظة

«صحة جدة» تنفي انتشار الجرب بمدارس المحافظة
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تواصل – نايف الحربي:
أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة عدم رصدها أي حالات إصابة بالجرب في مدارس المحافظة، وأن هناك متابعة مستمرة وتنسيقاً دائماً بين إدارة تعليم جدة ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية وإدارة الصحة العامة بجدة لمتابعة الوضع بمدارس المحافظة.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته صحة جدة، بما ورد إليها من استفسارات إعلامية حول وجود تفشي لحالات الجرب في بعض مدارس محافظة جدة على غرار تفشيها في بعض مدارس جدة.
وأوضحت صحة جدة، أن الاستعدادات المبكرة على أعلى مستوى لكل ما من شأنه المحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات والترصد لجميع الأمراض ومباشرتها ميدانياً.
وأشارت إلى أنه في حال اكتشاف أي حالات لا سمح الله سيتم على الفور مباشرتها لمنع انتشار المرض إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية وتكثيف التوعية الصحية بهذا الشأن.
وبينت أن علاج مرض الجرب يعتمد على توعية المريض وذويه بطرق انتقاله، وكيفية تعقيم الملابس والمفروشات للحدّ من انتشاره بين أفراد الأسرة، كما يساهم الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج في أخذ العلاج للمريض وللمخالطين من الحد من انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

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