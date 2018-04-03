شرطة الرياض تكشف سر عصابة سرقة المحال التجارية والمركبات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

شرطة الرياض تكشف سر عصابة سرقة المحال التجارية والمركبات

شرطة الرياض تكشف سر عصابة سرقة المحال التجارية والمركبات
0

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف لغز سرقة العديد من المحال التجارية والمركبات المتوقفة بعد تحطيم زجاجها وسرقة ما بداخلها.

ونجحت الشرطة في ضبط حدثين (مواطن ويمني) تبين ارتباطهما بعدد من حوادث السرقة من محلات تجارية ومطاعم وتكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من محتويات.

وتلقى مركز شرطة المنار، بلاغاً عن دخول أشخاص مجهولين لمقر إحدى الشركات في وقت متأخر بعد منتصف الليل وعند مشاهدة الحارس لهم لاذوا بالفرار على متن مركبة بيضاء من نوع هونداي (ألنترا).

وفور مباشرة فرق دوريات الأمن مهامها الميدانية حول الموقع تم رصد المركبة يستقلها (حدثان مواطن ويمني) وعثر بحوزتهما على عددٍ من الهواتف المحمولة, ومبلغ مالي مجهول المصدر.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما تبين ارتباطهما بعدد من حوادث السرقة من محلات تجارية ومطاعم وتكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من محتويات.

جرى إيداعهما دار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تبرئة إيطالي من سرقة أغلى «باذنجانة» في التاريخ

تبرئة إيطالي من سرقة أغلى «باذنجانة» في التاريخ

القبض على قائد الشاحنة المتهور بالرياض (فيديو)

القبض على قائد الشاحنة المتهور بالرياض (فيديو)

بلاغ مواطنة ومسدس بلاستيك وقناع.. «عصابة الباكستانيين الـ5» بيد شرطة الرياض

بلاغ مواطنة ومسدس بلاستيك وقناع.. «عصابة الباكستانيين الـ5» بيد شرطة الرياض

الرياض.. خادمة فلبينية تحتجز طفلًا وتهدد أمه بـ «سكين» (فيديو)

الرياض.. خادمة فلبينية تحتجز طفلًا وتهدد أمه بـ «سكين» (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>