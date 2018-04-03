شرطة الرياض تكشف سر عصابة سرقة المحال التجارية والمركبات

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف لغز سرقة العديد من المحال التجارية والمركبات المتوقفة بعد تحطيم زجاجها وسرقة ما بداخلها.

ونجحت الشرطة في ضبط حدثين (مواطن ويمني) تبين ارتباطهما بعدد من حوادث السرقة من محلات تجارية ومطاعم وتكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من محتويات.

وتلقى مركز شرطة المنار، بلاغاً عن دخول أشخاص مجهولين لمقر إحدى الشركات في وقت متأخر بعد منتصف الليل وعند مشاهدة الحارس لهم لاذوا بالفرار على متن مركبة بيضاء من نوع هونداي (ألنترا).

وفور مباشرة فرق دوريات الأمن مهامها الميدانية حول الموقع تم رصد المركبة يستقلها (حدثان مواطن ويمني) وعثر بحوزتهما على عددٍ من الهواتف المحمولة, ومبلغ مالي مجهول المصدر.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما تبين ارتباطهما بعدد من حوادث السرقة من محلات تجارية ومطاعم وتكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من محتويات.

جرى إيداعهما دار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.