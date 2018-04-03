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تبرئة إيطالي من سرقة أغلى «باذنجانة» في التاريخ

تبرئة إيطالي من سرقة أغلى «باذنجانة» في التاريخ
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تواصل- وكالات:

حصل رجل إيطالي على البراءة من تهمة سرقة باذنجان، بعد معركة قانونية استمرت تسع سنوات، وكلفت دافعي الضرائب آلاف اليوروهات.

وكان الرجل، الذي كان عمره آنذاك 49 عاماً، قد وضع حبة باذنجان في دلوه عندما ألقت الشرطة القبض عليه، حيث كان يحاول الفرار من حقل مملوك لأحد الأشخاص بالقرب من ليتشي، في منطقة بوليا الإيطالية.

وأثناء اقتياده، قال للشرطة إنه حاول سرقتها لأنه كان عاطلاً عن العمل ويائسا، حيث لم يعد يجد شيئا يطعم به طفله.

ومع ذلك، لم تبرئه المحكمة في البداية، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر وأمرته بدفع غرامة قدرها 500 يورو. وتم تخفيض هذه العقوبة في الاستئناف إلى شهرين و120 يورو.

ولم يكن المستشار القانوني للرجل راضيا على الحكم، ما جعله يحيل القضية إلى محكمة النقض في روما، وهي أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، حيث تمت تبرئة المدعى عليه، بعد قرابة عقد من الزمن.

وأعربت المحكمة عن أسفها لقيمة الأموال العامة التي أنفقت على القضية، حيث دفعت الدولة مبلغ 7000 يورو ضمن الرسوم القانونية، على اعتبار أن الرجل كان فقيراً.

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