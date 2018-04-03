«بالقرآن نُربي» دورة تدريبية بجمعية «مثاني»

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أقامت جمعية مثاني الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية دورة تدريبية بعنوان “بالقرآن نربي” للمعلمين والمعلمات في حلقات جمعية مثاني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17/7/1439هـ بقاعة المسابقات والتدريب بالجمعية، حيث ألقى الدورة المدرب الدكتور عبد الله بن عواد الرويلي.

وتهدف الدورة إلى إعداد المعلمين والمعلمات إعدادا تربويًا ونفسيًا للوصول للنتائج المميزة في الحلقات القرآنية، والارتقاء بمستوى تحفيظ القرآن الكريم تعليميا وتربويًا.

وفي نهاية الدورة ألقى فضيلة الشيخ بدر بن طاهر العنزي مدير عام جمعية مثاني كلمةً شكر فيها مدرب الدورة والحضور من المعلمين والمعلمات، وحثهم على التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتطوير العملية التعليمية في المجمعات القرآنية والدور النسائية.

وفي الختام كرم مدير عام الجمعية مدرب الدورة والحضور المشاركين حيث بلغ عددهم “75” معلمًا ومعلمة.