جازان.. «لاندكروزر» تقتحم متجرًا ونجاة العاملين بأعجوبة (فيديو وصور)

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أظهر مقطع فیديو وصور متداولة مركبة من نوع “لاندكروزر” اقتحمت متجراً لبیع أدوات المكیاج بأحد الأسواق بجازان، فیما نجت العاملات بالمحل والمتسوقات من الموت بأعجوبة.

ويوثق الفیديو الذي التقطته كامیرات مراقبة لحظة اقتحام المركبة للمتجر وتحطیم المحتويات، فیما أشارت مصادر إلى أن المتجر يقع في فرع “هايبر بنده” بجازان، وأن العاملات والمتسوقات داخل المتجر فوجئن بسیارة تقتحم المتجر.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنیة باشرت الحادث لمعرفة الملابسات والأسباب، مؤكدة أنه لا توجد إصابات بشرية إلا أن المتجر أُلحقت به أضرار وتحطمت محتوياته.