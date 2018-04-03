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«الأعلى للقضاء» يوجه «الاستئناف التجارية» بعدم إعادة القضايا للمحاكم الأولى

«الأعلى للقضاء» يوجه «الاستئناف التجارية» بعدم إعادة القضايا للمحاكم الأولى
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تواصل – الرياض:

وجه المجلس الأعلى للقضاء محاكم الاستئناف التجارية، بعدم إعادة القضايا إلى المحاكم الأولى عند نقضها بشكل كلي أو جزئي، وذلك لإنجاز القضايا بالسرعة المطلوبة وعدم إرباك العمل في المحاكم.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد أصدر المجلس توجيهاته مؤخرا إلى الاستماع لأقوال الخصوم وإصدار الحكم، وفي حال موافقته على الأصول الشرعية للاستئناف يؤيد ويرفق به الملاحظات التي لا تؤدي إلى نقضه.

وبين المجلس أن التوجيه جاء على إثر رفض عدد من محاكم الدرجة الأولى استقبال القضايا بعد إعادتها من الاستئناف، بناء على توجيه سابق من المجلس ينص على أن دوائر الاستئناف التجاري ليس أمامها إلا أن تؤيد الأحكام، لافتا إلى أن إعادة الاستئناف للقضايا إرباك للعمل.

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