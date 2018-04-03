«مصادر»: هذه شروط «التعليم» لإتمام تعيين البديلات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

«مصادر»: هذه شروط «التعليم» لإتمام تعيين البديلات

«مصادر»: هذه شروط «التعليم» لإتمام تعيين البديلات
0

تواصل- متابعات:

بعد مرور ثلاثة أسابيع على صدور قرار مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على ضوابط تثبيت البديلات، توقعت مصادر أن تعلن وزارة التعليم خلال أيام قليلة فتح تسجيل طلبات المعلمات البديلات لإجراء عمليات مطابقة الوثائق، تمهيدا لإصدار قرارات تعيينهن على الوظائف التعليمية والإدارية.

ووفقا لمعلومات المصادر فإن قرار التثبيت تمسك بشرط إلزام كل معلمة بديلة بتقديم صورة من العقد وصورة من مسير الرواتب كشرط أساسي لإتمام التعيين، بحسب “عكاظ”.

في المقابل طالب عدد من المعلمات البديلات وزارتي التعليم والخدمة المدنية بالاكتفاء بمسير الرواتب كإثبات للمعلمة البديلة، وأكدن أن شرط إحضار صورة التعاقد سيحرم كثيرا من البديلات ( 3600 بديلة) من التثبيت.

وطالبت آمال الأحمدي ومنال الحربي وزارة التعليم بإصدار قرار يلزم كافة إدارات التعليم بمنح المعلمات البديلات صورة من عقودهن السابقة أو إصدار بدل تالف لكل بديلة تمكنهن من الحصول على الوظيفة ومساواتهن بالمعلمات البديلات اللاتي تم تثبيتهن في المراحل الثلاث السابقة.

يشار إلى أن الأمر الإلحاقي الصادر في 29-5-1435هـ يقضي بإنهاء موضوع المعلمات البديلات على ثلاث دفعات وتم تثبيت دفعتين من حملة المؤهل الجامعي ودفعة دون الجامعي وبلغ عددهن 21700 بديلة وبقيت دفعة واحدة وتوقف التثبيت، وشكلت لجنة وزارية لمراجعة قرارات تثبيت البديلات حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على ضوابط الدفعة المتبقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انطلاق ورشة تدريب عمداء التربية السعوديين بـ«هارفرد» الأمريكية

انطلاق ورشة تدريب عمداء التربية السعوديين بـ«هارفرد» الأمريكية

«التعليم»: هكذا نتعامل مع «الجَرب» في مدارس مكة

«التعليم»: هكذا نتعامل مع «الجَرب» في مدارس مكة

«التعليم» تُصدر تعميماً إلحاقيًّا بشأن نقل شاغلي الوظائف الإدارية

«التعليم» تُصدر تعميماً إلحاقيًّا بشأن نقل شاغلي الوظائف الإدارية

وزير التعليم يوجه بالتحقيق في ظهور «الجرب» بين طلاب المدارس بمكة

وزير التعليم يوجه بالتحقيق في ظهور «الجرب» بين طلاب المدارس بمكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>