«مصادر»: هذه شروط «التعليم» لإتمام تعيين البديلات

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بعد مرور ثلاثة أسابيع على صدور قرار مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على ضوابط تثبيت البديلات، توقعت مصادر أن تعلن وزارة التعليم خلال أيام قليلة فتح تسجيل طلبات المعلمات البديلات لإجراء عمليات مطابقة الوثائق، تمهيدا لإصدار قرارات تعيينهن على الوظائف التعليمية والإدارية.

ووفقا لمعلومات المصادر فإن قرار التثبيت تمسك بشرط إلزام كل معلمة بديلة بتقديم صورة من العقد وصورة من مسير الرواتب كشرط أساسي لإتمام التعيين، بحسب “عكاظ”.

في المقابل طالب عدد من المعلمات البديلات وزارتي التعليم والخدمة المدنية بالاكتفاء بمسير الرواتب كإثبات للمعلمة البديلة، وأكدن أن شرط إحضار صورة التعاقد سيحرم كثيرا من البديلات ( 3600 بديلة) من التثبيت.

وطالبت آمال الأحمدي ومنال الحربي وزارة التعليم بإصدار قرار يلزم كافة إدارات التعليم بمنح المعلمات البديلات صورة من عقودهن السابقة أو إصدار بدل تالف لكل بديلة تمكنهن من الحصول على الوظيفة ومساواتهن بالمعلمات البديلات اللاتي تم تثبيتهن في المراحل الثلاث السابقة.

يشار إلى أن الأمر الإلحاقي الصادر في 29-5-1435هـ يقضي بإنهاء موضوع المعلمات البديلات على ثلاث دفعات وتم تثبيت دفعتين من حملة المؤهل الجامعي ودفعة دون الجامعي وبلغ عددهن 21700 بديلة وبقيت دفعة واحدة وتوقف التثبيت، وشكلت لجنة وزارية لمراجعة قرارات تثبيت البديلات حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على ضوابط الدفعة المتبقية.