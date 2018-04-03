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أمطار جازان تعزل قرى عن العالم.. انقطاع للكهرباء والجوال والطرق

أمطار جازان تعزل قرى عن العالم.. انقطاع للكهرباء والجوال والطرق
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تواصل – جازان:

شهدت محافظة هروب والريث شرق جازان مساء أول من أمس أمطارا غزيرة أدت لقطع الطرقات عن عدد من قرى ومراكز المحافظتين، وانقطاع شبه تام لشبكة الهاتف الجوال والتيار الكهربائي.

ووفقا لـ”الوطن”فقد تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مرتفعات مركز حجن وجبل المعادي إلى قطع الطرقات واحتجاز المواطنين بجبل المعادي وحجن دام لأكثر من 24 ساعة، وانقطاع بطرقات قرى الخليلة والرصعة وبعض الطرقات بمرتفعات الصهاليل.

وفي محافظة الريث استنفرت إدارة الدفاع المدني جهودها لإخراج المتنزهين والمواطنين من وداي لجب وأودية الريث إلى أماكن آمنة، وإغلاق الحركة المرورية في الشوارع أثناء جريان السيول، فيما تعكف بلدية الريث على إصلاح طرقات قرية العين المتضررة وإزالة مخلفات الأمطار من الشوارع.

من جانبه أكد رئيس مركز حجن بهروب حسن الهروبي؛ عن انقطاع طرق مركز حجن وجبل المعادي بنسبة 100% وأدت لاحتجاز الأهالي لأكثر من 24 ساعة، وتسبب تأخير وصول لجان الطوارئ ومعدات النقل والطرق والشركة المتعهدة بصيانة الطرقات بمركز حجن وجبل المعادي إلى تعليق الدراسة بمدارس المركز، منوها لحاجة مركز حجن لتوفير طريق بديل لحجن، ومعدات ثابتة لأهالي جبل المعادي للتخفيف والحد من الانقطاعات والاحتجازات المتكررة جراء هطول الأمطار.

فيما أوضح مدير عام النقل والطرق بجازان قاسم الغزواني، عن توجيه الشركة المتعهدة بصيانة الطرقات بالمحافظات الجبلية بفتح طرقات مركز حجن وجبل المعادي للمواطنين، وتنفيذ أعمال الصيانة لها حسب العقد مع الشركة المنفذة لمشاريع الصيانة.

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