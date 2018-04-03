تعرَّف على إيجابيات خطوط المشاة ثلاثية الأبعاد

تواصل – الرياض:

قال أمين أمانة الأحساء، المهندس عادل الملحم: إن تركيب خطوط المشاة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد المعتمدة ضمن المواصفات العالمية للطرق الحضرية؛ سيتم تدريجياً في عدد من الطرق الحيوية، تمهيداً لتعميمه في أرجاء المحافظة وفق الخطط المرحلية لذلك.

وأضاف أن لهذه التقنية إيجابيات عدة، من أبرزها مقاومة درجات حرارة عالية تصل إلى 110 درجات مئوية، ومقاومة الماء، وقلة التأثر في العوامل المحيطة، وتم صناعتها من مادة «الثيرموبلاستيك» مسبقة الصنع، وإمكانية مشاهدتها عن بُعد ليلاً ونهاراً، وهي متعددة الألوان، وتعمل على انعكاس الضوء.

ولفت الملحم إلى أن الأمانة تسعى بالتعاون والتنسيق مع إدارة مرور المحافظة إلى تحقيق مبادئ السلامة المرورية والمحافظة على السلامة العامة لمستخدمي الطرق ودعم خطط التنظيم المروري وحركة المركبات وفق أساليب وعناصر السلامة المرورية الحديثة والمعتمدة عالمياً.