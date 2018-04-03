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تحذيرات من رسائل احتيال «واتسابية»

تحذيرات من رسائل احتيال «واتسابية»
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تواصل – الرياض:

حذر خبراء في مجال مكافحة قضايا الاحتيال في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من التفاعل مع رسائل واتسابية ترسل لأشخاص محددين، لتوهمهم أن المرسل قريب لهم أو صديق في أمس الحاجة لتحويل مبلغ من المال عبر إحدى خدمات التحويل التي تكون من خارج إطار البنوك المحلية الاعتيادية.

وتشير التفاصيل إلى إرسال رسالة من شخص في حقيقته مجهول، بيد أنه يستخدم بطريقة ما الواتساب الخاص بشخص تعرفه، ويطلب مبلغا ماليا معينا، ليتم تحويله عبر خدمات التحويل لخارج المملكة، ما قد يتم التعاون من قبل الشخص المستهدف بنية المساعدة للصديق أو القريب المحتاج وهو في حال سفر.

وحذر محمد العوامي المختص في مجال نظم أمن المعلومات من إفشاء تحركات الشخص للغرباء، بما فيها أثناء السفر، إذ أن هناك عصابات تتلقف مثل تلك المعلومات لاستغلالها في تقديم معلومات صحيحة للجهة المستهدفة بهدف استدراجها للدفع، وقال: “لعصابات الاحتيال الرقمي أساليب عدة، منها مباشر إذ يوهم الشخص بأنه سيربح في سوق الأسهم الدولية أو بيع الألماس أو تجارة الذهب وعليه أن يحول مبلغا ماليا ليبدأ به في السوق، أو بشكل غير مباشر كأن يتم انتحال شخصية ويتم طلب المال باسم تلك الشخصية التي تريد المال وتكون في حالة سفر، وعادة في مثل هذه الحالة يكون المحتال قد حصل على المعلومات التي يدخل من خلالها للشخص المستهدف، أو استغلال جهات عريقة مثل مواقع لبعض المواقع الإخبارية التي يتم تزورها ووضع قصة فنان أو فنانة أو شهير معين وأنه استغنى من تجارة الذهب أو وضع خبر مهم مفبرك باسم تلك الجهة الخبرية ليتم استغلاله والترويج للاحتيال، حسب “الرياض”.

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