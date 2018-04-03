جديد «سناب شات».. محادثة الفيديو مع 16 شخصا

تواصل – وكالات:

أطلق تطبيق المحادثات “سناب شات” خدمة جديدة للمستخدمين تمكنهم من إجراء محادثة فيديو مباشرة مع 16 شخصا في وقت واحد، ويمكن استخدام الصوت فقط وإخفاء الفيديو حسب الرغبة.

ويمكن لمستخدمي التطبيق دعوة بعضهم البعض للمشاركة في المحادثة من خلال اسم المستخدم، باستخدام رمز @ قبل الإسم في المشاركات التي يكتبونها.

وأكدت الشركة المالكة لتطبيق سناب شات أنه سيجري تعميم التغييرات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وواجه التطبيق انتقادات كبيرة مؤخرا بعد التحديث وإعادة التصميم التي قام بها. ووقع أكثر 1.2 مليون مستخدم على مذكرة تطالب بالعودة إلى الشكل القديم للتطبيق.