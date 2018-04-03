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توقعات «الأرصاد»: أمطار غزيرة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار غزيرة على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الاوسط والجنوبي، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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