نائب أمير الرياض يكرم 1316 خاتماً للقرآن من طلاب «مكنون» (صور)

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، 1316 خاتماً للقرآن الكريم خلال الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”.

وقدم رئيس الجمعية، الشيخ سعد بن محمد آل فريان، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- للرعاية الكريمة التي تحظى بها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة عامة وجمعية ” مكنون ” خاصة.

كما أعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه لتشريفه الحفل وتفضله بالحضور لتكريم 1316 خاتماً للقرآن الكريم من طلاب الجمعية.

وأشاد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد المشرف على الإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ عبد الله بن صالح آل الشيخ، بجهود المملكة الكبيرة والمتنوعة في العناية بكتاب الله تعالى تعليماً وحفظاً وطباعة ونشراً.