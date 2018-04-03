أحياء في جدة ومكة والمدينة تتحول لظلام دامس.. و«الكهرباء» تعتذر

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تسبب خلل فني في شبكة الكهرباء، في قطع التيار عن عدد من الأحياء في جدة، ومكة المكرمة، والطائف، والمدينة المنورة، إلى وتحويلها إلى ظلام دامس مساء أمس الثلاثاء.

من جهتها قالت الشركة السعودية للكهرباء ‘‘إن التيار انقطع عن عدد من المشتركين بمنطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة إثر خلل فني، مقدمة اعتذارها عن الانقطاع، وأشارت إلى أن الخدمة عادت بشكل تدريجي إلى المشتركين المتأثرين بالانقطاع، بعد استنفار الفرق الفنية لإصلاح العطل‘‘.

ولفتت إلى أن فرق العمليات والصيانة والطوارئ في الشركة تعمل بشكل فوري على إعادة الكهرباء خلال فترة وجيزة إلى المشتركين المتأثرين من خلال نقل الأحمال وإصلاح الخلل الذي لحق بالشبكة.

كما بين مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، أن الأحياء التي شملها الانقطاع في جدة هي؛ الحمدانية، بني مالك، الروضة، النسيم، وقويزة.