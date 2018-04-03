أمريكا.. مقتل مطلقة النار على مقر «يوتيوب» بكاليفورنيا

تواصل – وكالات:

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل مطلقة النار على مقر ‘‘يوتيوب‘‘ في كاليفورنيا، وأفادت ‘‘رويترز‘‘ أنه جارى التأكد من تقرير نشرته أحد وسائل الإعلام الأمريكية يفيد بمقتل مطلقة النار على مقر يوتيوب.

وكان المستشفى العام بسان فرانسيسكو، قد استقبل عدد من الضحايا والمصابين جراء اطلاق النار بكاليفورنيا في مقر البرنامج الشهير ‘‘يوتيوب‘‘.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن هناك إطلاق نار بالقرب من المقر الرئيسى لشركة “يوتيوب” في ولاية كاليفورنيا والسلطات تفرض طوقا أمنياً.

وأكدت الشرطة، وجود “مسلح طليق” يطلق النار قرب المقر، فيما حذرت الشرطة الأمريكية مواطنيها من الاقتراب من موقع إطلاق النار.

وكانت فضائية ‘‘العربية‘‘ قد عرضت بثا مباشرا للقطات الأولى من محيط شرطة “يوتيوب”، العالمية، بعد حادث إطلاق النار من قبل مسلح بمحيط مبنى الشركة.

ظهر من خلال البث الوجود الأمنى المكثف بمحيط المبنى إلى جانب تجمعات وسائل الإعلام لتغطية الحادث