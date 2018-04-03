رفض دفع «الإتاوة».. مقتل تاجر إريتري برصاص الحوثيين في اليمن

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قتلت مِيلِيشْيَا الحوثي الانْقِلَابية فِي اليمن تاجراً من دولة إريتريا رفض دفع مَا يسمونه “المجهود الحربي”، وهي إتاوات مالية تفرضها المِيلِيشْيَا لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.

وأَوْضَحَت مصادر مُطَّلِعَة أن تاجراً إريترياً قتل برصاص مِيلِيشْيَا الحوثي فِي مديرية اللحية جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، بعد رفضه دفع “المجهود الحربي”.

وَتَابَعَت المصادر أن التاجر الإريتري دأب على المجيء إِلَى مدينة اللحية من أجل شراء البضائع مثل الدقيق والأرز والأخشاب وغيرها، ثم يعود إِلَى بلاده، لبيعها هناك.

وأَشَارَت إِلَى أن التاجر الإريتري، عندما اكتملت حمولته، أمس الاثْنَيْنِ، وبادر بالرحيل، مثل كل مرة، طلب الحوثيون منه أن يدفع لهم المجهود الحربي، غير أنه رفض، وركب قاربه فِي البحر.

وكَشَفَت المصادر، بِحَسَبِ موقع “المصدر أونلاين” الإخباري اليمني، أن مسلحين حوثيين يقودهم المدعو “أبو جهاد، ونائب مدير خفر السواحل فِي اللحية المعين من الحوثيين، “الكحلاني”، لحقوا بالتاجر الارتيري، وأَطْلَقُوا عليه الرصاص الحي، فأصابته رصاصتان فِي القلب، ولقي حتفه عَلَى الْفَوْرِ.