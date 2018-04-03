رفض دفع «الإتاوة».. مقتل تاجر إريتري برصاص الحوثيين في اليمن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

رفض دفع «الإتاوة».. مقتل تاجر إريتري برصاص الحوثيين في اليمن

رفض دفع «الإتاوة».. مقتل تاجر إريتري برصاص الحوثيين في اليمن
0

تواصل – متابعات:

قتلت مِيلِيشْيَا الحوثي الانْقِلَابية فِي اليمن تاجراً من دولة إريتريا رفض دفع مَا يسمونه “المجهود الحربي”، وهي إتاوات مالية تفرضها المِيلِيشْيَا لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.

وأَوْضَحَت مصادر مُطَّلِعَة أن تاجراً إريترياً قتل برصاص مِيلِيشْيَا الحوثي فِي مديرية اللحية جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، بعد رفضه دفع “المجهود الحربي”.

وَتَابَعَت المصادر أن التاجر الإريتري دأب على المجيء إِلَى مدينة اللحية من أجل شراء البضائع مثل الدقيق والأرز والأخشاب وغيرها، ثم يعود إِلَى بلاده، لبيعها هناك.

وأَشَارَت إِلَى أن التاجر الإريتري، عندما اكتملت حمولته، أمس الاثْنَيْنِ، وبادر بالرحيل، مثل كل مرة، طلب الحوثيون منه أن يدفع لهم المجهود الحربي، غير أنه رفض، وركب قاربه فِي البحر.

وكَشَفَت المصادر، بِحَسَبِ موقع “المصدر أونلاين” الإخباري اليمني، أن مسلحين حوثيين يقودهم المدعو “أبو جهاد، ونائب مدير خفر السواحل فِي اللحية المعين من الحوثيين، “الكحلاني”، لحقوا بالتاجر الارتيري، وأَطْلَقُوا عليه الرصاص الحي، فأصابته رصاصتان فِي القلب، ولقي حتفه عَلَى الْفَوْرِ.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. الرئيس السوداني يؤكد استمرار بلاده في تحالف دعم الشرعية باليمن

بالفيديو.. الرئيس السوداني يؤكد استمرار بلاده في تحالف دعم الشرعية باليمن

المملكة تتبرع بـ «نصف مليار دولار» لتمويل «خطة الاستجابة الإنسانية» باليمن

المملكة تتبرع بـ «نصف مليار دولار» لتمويل «خطة الاستجابة الإنسانية» باليمن

مقتل 100 من ميليشيا الحوثي بالساحل الغربي.. و«الشرعية» تتقدم

مقتل 100 من ميليشيا الحوثي بالساحل الغربي.. و«الشرعية» تتقدم

الجيش اليمني يصدُّ محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في «الحديدة»

الجيش اليمني يصدُّ محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في «الحديدة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>