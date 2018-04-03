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متحدث «الإسكان» يوضح ملابسات مقطع «استهداف النساء» لترويج منتجات الوزارة

متحدث «الإسكان» يوضح ملابسات مقطع «استهداف النساء» لترويج منتجات الوزارة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول بشأن مقترح لتسويق منتجات الإسكان باستهداف النساء للضغط على أرباب الأسر، والذي لاقى انتقاداً من المغردين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي منذ أمس.

وقال “السويلم” مفنداً ما جاء بالمقطع عبر عدد من التغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘: ‘‘إن الباحث الاقتصادي طلال الحربي قدم خلال المؤتمر الصحفي لحملة “سكني” الذي نظمته وزارة الإسكان أمس، عدداً من المقترحات المتعلقة بحملات الوزارة وهذا الرأي يمثل اعتقاده الشخصي ولا يمت للوزارة بصلة‘‘.

وأضاف: تم تلقي تلك المقترحات من مبدأ ترحيب الوزارة وحرصها على سماع كافة وجهات النظر، وتأكيدها على الشراكة مع مختلف فئات المجتمع”، مؤكداً أن الوزارة بصفة عامة ترحب بمقترحات جميع المواطنين لبحثها ودراستها على الرابط ‏housing.gov.sa/ar/contact.

يذكر أن مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المتحدثين قدم خلاله مقترحاً للعلاقات العامة بمحاربة الرجال من داخل منازلهم، بحكم أنهم هم من يرفضون المنتجات، وذلك بتشكيل فريق من الوزارة يذهب للمدارس، ويقنع السيدات بمنتجات الإسكان، وأيضاً يسعى الفريق لإقناع الشباب والبنات في المدارس بذلك، من باب أن يكون لكل منهم غرفة خاصة، وعللها المتحدث بأن ذلك كله سيكون وسيلة ضغط على رب الأسرة، إضافة لمقترحات أخرى قدمها خلال الجلسة.

 

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