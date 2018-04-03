«الصحة»: تطبيق الإجراءات الاحترازية مع حالات «الجرب».. والوضع لا يدعو للقلق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

«الصحة»: تطبيق الإجراءات الاحترازية مع حالات «الجرب».. والوضع لا يدعو للقلق

«الصحة»: تطبيق الإجراءات الاحترازية مع حالات «الجرب».. والوضع لا يدعو للقلق
0

تواصل – فريق التحرير:

أَعْلَنَت وَزَارَة الصحة تطبيق الإِجْرَاءَات الاحترازية المتبعة للتعامل مع الحالات المصابة بـ”الجرب” فِي مَكَّة الْمُكَرَّمَة وعلاجهم، وطمأنت الجميع بأن الوضع الصِحِّيّ لا يدعو للقلق.

وأَوْضَحَت أن الجرب هو مرض طفيلي معد يصيب الجلد يسببه نوع صغير جِدّاً من الحشرات تخترق الْبَشَرَة وينتقل من المخالطة اللصيقة بين الأشخاص، وتكون الأعراض غَالِباً على شكل حكة شديدة خَاصَّة أثناء الليل وتقتصر المضاعفات التي يمكن حدوثها على حدوث عَدْوَى بكتيرية ثانوية لتلك الإِصَابَات.

وأَضَافَت أن فترة الحضانة تتراوح بين 2 – 6 أسابيع قبل بدء الحكة فِي أشْخَاص لم يسبق لهم التعرض للعَدْوَى، أما فِي الأشْخَاص الذين سبق إصابتهم فتكون الفترة أقصر (1 – 4 أيام).

وبِخُصُوصِ الإِجْرَاءَات الوِقَائِيّة فقد أَوْضَحَت الصحة أنها تتمثل فِي التالي:

– التوعية والتثقيف الصِحِّيّ عن المرض وطرق انتقاله وعن أهمية التشخيص والعلاج المبكر وكذلك عن أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية.

– الإِبْلَاغ عن الحالات وعزل المصابين من المدرسة أو مكان العمل حتى الْيَوْم التالي للعلاج.

– الغسل الجيد للملابس الدَّاخِلِيَّة ومفارش السرير التي ارتداها أو استعملها المريض خلال الساعات الثمانية والأربعين السابقة للعلاج، وذلك باستخدام دورات ساخنة من الغسالة والمجففة لقتل الحشرات والبيض.

– حصر المخالطين: من أعْضَاء الأسرة أو غيرهم ومتَابَعَتهم للتعرف على أَي حالات غير مبلغة تُعَانِي من الإِصَابَة بأعراض المرض ولا سِيَّمَا الحكة مع إعطائهم العلاج الناجع فِي الْوَقْت نَفْسه لِتَجَنُّبِ إعادة العَدْوَى.

– دراسة المخالطين والبحث عن مصادر العَدْوَى: غَالِباً مَا تحدث الإِصَابَات بصورة جماعية وخَاصَّة فِي الأمَاكِن المزدحمة ونادراً مَا يصاب فرد واحد فقط بين أَفْرَاد الأسرة بالمرض. ويجب إِعْطَاء العلاج الوِقَائِيّ للأشْخَاص الذين يوجد بينهم مخالطة لصيقة مع المريض.

– توفير وسائل النظافة فِي المرافق العَامَّة خَاصَّة فِي المعسكرات والمخيمات ومَنَاطِق السكن المزدحمة.

وأما ما يخص علاج الحالات فقد أبانت الصحة التالي مَا يلي:

– العلاج المفضل للأطفال هو بيرمثرين بتركيز 5% ويمكن كذلك استخدام عقار اللندان “Lindane” والذي يمسح به كل الجسم مَا عدا الرأس والعنق. ثم يتم الاستحمام فِي الْيَوْم التالي وتغيير الملابس ومفارش السرير.

ويلاحظ إمكانية اسْتِمْرَار الحكة لمدة أسبوع أو اثْنَيْنِ بعد العلاج ولا ينبغي النظر إِلَى ذلك على كونه مؤشراً على فشل العلاج. وفي حوالي 5% من المَرْضَى يتم تكرار العلاج مرة أُخْرَى بعد 7 – 10 أَيَّام مِن الْمُقَرَّرِ العلاجي الأول فِي حَالَة اسْتِمْرَارية البيض فِي الحياة بالرغم من العلاج الأولي.

وعن الإِجْرَاءَات الوِقَائِيّة فِي مَكَّة الْمُكَرَّمَة فقد تم إِجْرَاء التالي:

 – عمل مسح طِبِّيّ لجميع الفصول وطلاب المدارس التي بها حالات مشتبهة
– تم حصر جميع المصابين والمخالطين مع إعطائهم العلاج اللازم والتَنْبِيه على ضرورة عزل الحالات المصابة حتى يتم شفاؤها بالمنزل.
– تم تقديم التوعية الصحية اللازمة عن المرض وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه وأهمية النظافة الشخصية داخل المدرسة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وفي وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ.
– تم التنسيق مع إدارات المدارس بضرورة إِرْسَال أَي حَالَة مشتبهة أُخْرَى قد تظهر فيما بعد للمركز الصِحِّيّ ليتم الكشف عليها واتِّخَاذ اللازم. وبالإمكان التواصل مع المركز الصِحِّيّ الذي تقع فِي نطاقه المدرسة، أو الاتِّصَال مباشرة على هاتف إِدَارَة الأمراض المعدية بمديرية الشؤون الصحية بمكة الْمُكَرَّمَة أو الرقم 937.
– تم إعداد فريقين لزيارة مواقع سكن الحالات لتقييم الوضع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أحياء في جدة ومكة والمدينة تتحول لظلام دامس.. و«الكهرباء» تعتذر

أحياء في جدة ومكة والمدينة تتحول لظلام دامس.. و«الكهرباء» تعتذر

بالفيديو.. استشاري جلدية يرد على تشبيه مدير تعليم مكة «الجرب» بالزكام

بالفيديو.. استشاري جلدية يرد على تشبيه مدير تعليم مكة «الجرب» بالزكام

تعرّف على توقعات «الأرصاد» لحالة الطقس غداً

تعرّف على توقعات «الأرصاد» لحالة الطقس غداً

«أمن الطرق» يحذر المسافرين من التقلبات الجوية بمكة

«أمن الطرق» يحذر المسافرين من التقلبات الجوية بمكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>