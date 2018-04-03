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بالفيديو.. استشاري جلدية يرد على تشبيه مدير تعليم مكة «الجرب» بالزكام

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تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري الجلدية، الدكتور سلطان الخنيزان، رداً على مدير تعليم مكة، بعد تشبيهه مرض “الجرب” بالزكام، إنه ربما يكون هناك تشابه من حيث مسألة العدوى، فكلها أمراض معدية.

وأوضح “الخنيزان”، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، اليوم، أنه قد يكون المقصود بتصريح مدير تعليم مكة، تخفيف وطأة انتشار الخبر كمرض مُعدٍ في مدارس المملكة.

وتابع، أن “الجرب لا ينتقل عن طريق الهواء كالزكام”، مؤكداً أن “الأمراض الجلدية تزيد في مناطق التكدس والتجمع الكبير للسكان سواء في ذلك المدارس، أو المساكن، أو موسم كالحج والعمرة”.

وأشار إلى أن خطوات احتواء المرض تكون عن طريق وصف الأدوية المناسبة من كريمات، ومراهم، وعلاج جميع المخالطين للحالة.

وكان مدير تعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، شبه مرض الجرب المنتشر بين صفوف الطلاب والطالبات بمدارس تعليم المنطقة، بـ”مرض الزكام”، مشيراً إلى أنه ليس بخطير ولا يؤدي إلى الوفاة.

 

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