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مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن فتح باب الإيفاد والابتعاث

مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن فتح باب الإيفاد والابتعاث
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تواصل – واس:

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف عن فتح باب القبول في برنامج الإيفاد الداخلي لِأطباء الإقامة (Residency)، وباب القبول لبرنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس.

وأوضحت المدينة أن برنامج الإيفاد الداخلي يشمل التخصصات التالية: “الطب الباطني، طب الأطفال، جراحة العظام والإصابات، تخدير، أشعة، طب الطوارئ، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب، طب الأعصاب، النساء والولادة، أذن وأنف وحنجرة ” .

ولفتت المدينة إلى أن شروط القبول تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب و الجراحة بمعدل التراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 أو ما يعادلها، وأن يجتاز امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SMLE) وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية.

فيما اشترطت المدينة على المتقدمين في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يجتاز درجة النسبة الموزونة 85% ولا يقل المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية قسم العلوم الطبيعية عن 85%، اجتياز مرحلة الدبلوم بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 أو ما يعادلها، وأن يتجاوز درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة كالتالي: IELTS (4) أو TOEFL”IBT” (45) أو STEP (67) وألا تتجاوز مدة الحصول على آخر مؤهل عن خمس سنوات وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية إلى أن التقديم من خلال نظام جدير للابتعاث في موقع المدينة الإلكتروني pmmc.med.sa ، وسيبدأ التقديم يوم الأحد 6/8/1439، وآخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الأحد 20/8/1439 ، وسيتم التواصل مع من يتم ترشيحه لمطابقة الشروط فقط من خلال البريد الإلكتروني.

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