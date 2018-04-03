صدور أول حكم في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بعد ظهور الحقيقة.. «التنمية الاجتماعية» تعلق على قضية «معنفة أبها» (فيديو)

صدور أول حكم في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

صدور أول حكم في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية
0

تواصل – وكالات:

أُدين المحامي الهولندي أليكس فان در زوان، الذي عمل مع المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، بالسجن 30 يوماً، بعدما كذب في التحقيق حول التدخل الروسي في انتخابات 2016، وبذلك يعد زوان أول شخص يُدان في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص روبرت مولر.

زوان البالغ من العمر 33 عاماً، والذي عمل في مكتب كلف بتحسين صورة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، بالتعاون يومها مع بول مانافورت الذي سيتولى إدارة حملة ترامب، كان قد أقر في فبراير بأنه أدلى بشهادة كاذبة أمام قاضٍ فيدرالي، كما كذب في الثالث من نوفمبر 2017 على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن اتصالاته مع روبرت غيتس، الشريك السابق لبول مانافورت بحسب ‘‘وكالة الأنباء الفرنسية‘‘.

وفي نهاية أكتوبر، وجه المدعي الخاص روبرت مولر 12 اتهاماً إلى مانافورت وغيتس، بينها التآمر على الولايات المتحدة وتبييض الأموال، والإدلاء بتصريحات كاذبة، وعدم التصريح عن حسابات مصرفية في الخارج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رداً على واشنطن.. موسكو تطرد 60 دبلوماسياً أمريكياً

رداً على واشنطن.. موسكو تطرد 60 دبلوماسياً أمريكياً

مجلس الأمن يدين صواريخ الحوثي على المملكة

مجلس الأمن يدين صواريخ الحوثي على المملكة

ولي العهد: اتفاق نفطي يجمع «أوبك» وروسيا لمدة 20 عامًا

ولي العهد: اتفاق نفطي يجمع «أوبك» وروسيا لمدة 20 عامًا

53 قتيلاً في حريق مركز تسوق بروسيا

53 قتيلاً في حريق مركز تسوق بروسيا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. تعرّف على رموز مواد التعبئة والتغليف بالمنتجات وأهميتها

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>