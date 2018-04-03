صدور أول حكم في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

تواصل – وكالات:

أُدين المحامي الهولندي أليكس فان در زوان، الذي عمل مع المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، بالسجن 30 يوماً، بعدما كذب في التحقيق حول التدخل الروسي في انتخابات 2016، وبذلك يعد زوان أول شخص يُدان في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص روبرت مولر.

زوان البالغ من العمر 33 عاماً، والذي عمل في مكتب كلف بتحسين صورة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، بالتعاون يومها مع بول مانافورت الذي سيتولى إدارة حملة ترامب، كان قد أقر في فبراير بأنه أدلى بشهادة كاذبة أمام قاضٍ فيدرالي، كما كذب في الثالث من نوفمبر 2017 على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن اتصالاته مع روبرت غيتس، الشريك السابق لبول مانافورت بحسب ‘‘وكالة الأنباء الفرنسية‘‘.

وفي نهاية أكتوبر، وجه المدعي الخاص روبرت مولر 12 اتهاماً إلى مانافورت وغيتس، بينها التآمر على الولايات المتحدة وتبييض الأموال، والإدلاء بتصريحات كاذبة، وعدم التصريح عن حسابات مصرفية في الخارج.