انقلاب شاحنة يتسبب في إصابة 5 طلاب بـ«نجران» (صور)

تواصل – نجران:

أُصيب 5 طلاب اليوم الثلاثاء، إثر انزلاق وانقلاب شاحنة تجر تيدر نقل محملاً بمواد بناء على طريق “مغرّة” الواقع في المرتفعات الشمالية الغربية لمدينة نجران.

واصطدمت الشاحنة بعد انزلاقها بأحد الأعمدة؛ مما أدى لانحرافها واصطدامها بحائط خرساني يحيط بأرض فضاء على جانب الطريق؛ مما تسبب في انقلابها، ونُقل سائقها للمستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة، كما تسبّب الحادث في إصابة 5 من طلاب مدرسة مجاورة لموقع الحادث.

وكانت الشاحنة قادمة من قرية “بئر عسكر” الواقعة أعلى مرتفعات المدينة عندما وقع الحادث، الذي يُعد الثاني خلال هذا الأسبوع، بعدما تُوفي وأُصيب 5 أشخاص إثر اصطدام سيارة بشاحنة؛ ما أدى لاندلاع النيران بها.