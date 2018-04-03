كاتب: رجال الأعمال يشتكون من «الموظف السعودي».. وهذه الأسباب (فيديو)

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تحدث الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي، محمد العصيمي، عن مشكلة البطالة المتراكمة فِي المَمْلَكَة وعن الجهات المسؤولة عنها، مبرزاً شكاوى بعض رجال الأَعْمَال من الموظف السعودي.

وقال “العصيمي” فِي لقاء على برنامج “يا هلا” بقناة “روتانا خَلِيجِيّة”: “أنا أختلط وأجلس مع رجال أَعْمَال وأسمع منهم الشكاوى، لديهم شكوى من موضوع قيم العمل لدى الموظف السعودي، بمعنى الالتزام والانضباط والإِنْتَاجية إِلَى آخره”.

وأَوْضَحَ أن المشكلة الكبرى هي في “قيم العمل”، ابني، لدى الإِنْسَان قيم العمل بالشكل الصحيح ستجده منتجاً ومؤهلاً”، متهماً فِي الوقت نفسه جميع الجهات الحُكُومِيَّة بلا استثناء بالتسبب فِي مشكلة تراكم البطالة فِي المَمْلَكَة.