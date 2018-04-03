«سناب شات» تجري محادثات مع مسؤولين لافتتاح مكتب بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

تجري شركة “سناب شات” محادثات مع مسؤولين سعوديين بهَدَف افتتاح مكتب لها؛ إِذْ إِنَّها تسعى لِأن تكون إحدى وسائل الإعلام الاجْتِمَاعِيّ المتواجدة بالمَمْلَكَة.

وقَالَت شبكة “CNBC” فِي تقريرٍ لها على موقعها الإِلِكْتُرُونِيّ “إن الشركة ستوفر ورش عمل (سناب شات)، وتدرب الشباب السعودي على تطوير محتوى محلي للجماهير السعودية، وستعمل على تطوير اتفاق محتوى مع مُؤَسَّسَة مسك”.

واعْتَبَرَت الشبكة أن “من شأن هذه الخطوة جعل سناب شات إحدى أوائل شركات وسائل الإعلام الاجْتِمَاعِيّ الغربية التي تؤسس لوجود مادي داخل المَمْلَكَة”.

وأَضَافَت: “ستوفر الخطوة قدراً من الاعْتِمَاد بالنسبة للسعوديين فِي وقت يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إِجْرَاء إِصْلَاح اقتصادي يعتمد بشدة على تطوير قطاع التكنولوجيا المحلي”.

وَنَوَّهَتِ الشبكة إِلَى أنه لم تتوفر سوى تفاصيل قليلة حول المكتب السعودي المحتمل لدى “سناب”، سواء فيما يتعلق بالمَدِينَة التي ستستضيف المكتب، وعدد الموظفين، وعدد العمال الغربيين الذين سيديرون الموقع.